Son épouse est paralysée: il veut lui bâtir une maison et vous pouvez l'aider

Ce jour là, Bénédicte fait un AVC. Elle se retrouve alors prisonnière de son corps, atteinte d’un Locked-in syndrome. Ses facultés mentales sont intactes mais, du nez jusqu’aux pieds, elle est paralysée. Aujourd’hui, 3 mois après cette terrible nouvelle, son époux, Alexandre Origer, lance une grande collecte de fonds. Objectif : récolter 1,5 million d’euros pour construire pour son épouse et sa famille une maison adaptée à son nouveau handicap. Une action qui a touché aussi plusieurs amis et connaissances du couple, en province de Luxembourg.

Les versements peuvent être faits sur le compte IBAN : BE63 0017 7302 5008 au nom de Bénédicte et Alexandre ORIGER JULLIEN

« Sa tête tournait, elle avait envie de vomir »

Le 12 novembre 2016, Bénédicte Jullien fait un AVC quasiment sous les yeux de son mari. « Il était 9h du matin. On était à la maison avec les petits. Mon épouse m’a téléphoné depuis notre chambre au 2e étage pour me dire qu’elle n’avait pas assez de force pour se lever. Sa tête tournait, elle avait envie de vomir. On a voulu filer aux urgences, juste le temps que j’habille les enfants. Mais sa parole commençait à partir, ce qu’elle disait était totalement désarticulé. J’ai appelé une ambulance », raconte Alexandre Origer. « C’était une lésion cérébrale. On n’a pas pu l’opérer et on a très rapidement vu qu’elle était atteinte d’un Locked-In syndrome », explique le Spadois. Bénédicte se retrouve lourdement handicapée. Elle est parfaitement consciente et a toutes ses facultés mentales mais, hormis les yeux et les paupières, est totalement paralysée. Trois mois après cette terrible nouvelle le couple et ses deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, veut se tourner vers l’avenir.

