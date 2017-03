Clément et Lalloyer (Champlon) ont signé à Vaux-Noville

Bien que le prochain mercato n’ouvrira ses portes qu’à l’été, de nombreux clubs s’activent en coulisse pour déjà renforcer leurs effectifs. En P2, le club de Vaux-Noville a d’ores et déjà frappé un grand coup en attirant dans ses filets les Champlonais Jérôme Clément (photo) et Steve Lalloyer.

Le club de Vaux-Noville a plusieurs raisons de se réjouir. Tout d’abord, son staff au grand complet est reconduit pour la prochaine saison : Olivier Noël (T1), Lucien Wilmotte (T2) et Laurent Lambert (entraîneur des gardiens). Deux premiers renforts sont déjà annoncés. Il s’agit des attaquants de Champlon Jérôme Clément et Steve Lalloyer. Enfin, le dossier du terrain C avance bien. Celui qu’on surnomme parfois la piste de ski sera un terrain d’entraînement revu et corrigé pour le championnat 2017-2018.