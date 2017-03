Plainte pour diffamation à l'encontre de la bourgmestre d'Aubange: plainte recevable mais non fondée

Ce mercredi, le tribunal civil d’Arlon a rendu le jugement dans l’affaire concernant la plainte pour diffamation à l’encontre de Véronique Biordi, la bourgmestre d’Aubange. Une plainte déposée au début de l’année 2016 par André-Marie Morisini et Luciana Crucitti, échevins évincés de la majorité fin 2015. 2000 euros de dommage avaient été réclamés. La plainte a été estimée recevable mais non fondée.

Le tribunal estime que Véronique Biordi s’est limitée à exposer des griefs, certes sévères et peu agréables à l’oreille, voir virulents mais exclusivement à propos des faits professionnels et l’activité publique des anciens échevins. Sans référence à la vie privée et sans outrance ni moquerie.

L’intention méchante n’est pas établie.

