70 citoyens vont affronter le bourgmestre de La Roche sur RTL TVI

Seul contre tous. C’est un peu le principe du jeu 71 sur RTL TVI. Un jeu qui verra s’affronter prochainement, Guy Gilloteaux, le bourgmestre de la Roche et septante de ses citoyens. Chaque mercredi, Jean-Michel Zecca reçoit en effet un bourgmestre et quelques citoyens de sa commune pour un match amical autour de questions de culture générale. « C’est une belle occasion pour nous car on peut présenter la ville. Et si c’est moi qui gagne l’argent ira à une association », précise Guy Gilloteaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la Meuse Luxembourg de ce mercredi ou dans nos éditions numériques.