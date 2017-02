Beyer, l'agence en douane «oubliée», ferme ses portes à Sterpenich (Arlon) sur la E411

La décision de fermer, pour raisons économiques, a été annoncée au personnel, vendredi. Celui-ci ne doit pas prester les préavis. Selon nos informations, des sept personnes concernées deux vont partir à la pré-pension et quatre vont rester sur le carreau. Il s’agit d’employés de la région d’Arlon et de Gaume. Il est question de garder une seule personne, pour essayer de « bricoler » quelque chose, puisque l’autre agence survivante dépendant du groupe Arthur Welter pourrait aussi fermer, vers avril 2018.

À noter que les deux agences sont situées à côté des bâtiments vides de la douane. Ceux-ci ont été à vendre, mais cela n’est plus possible ! Car si les locaux et le terrain appartiennent à la Régie des Bâtiments (Fédéral), les parkings autour sont la propriété du Service Public de Wallonie (Région). Une histoire belge...

