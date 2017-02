Arlon : le projet du terrain de hockey capote complètement à cause de la nature du sol

C’est une très mauvaise nouvelle pour le club de hockey d’Arlon. Celui-ci comptait fermement sur la réalisation de nouvelles infrastructures, pour lesquelles des subsides avaient été obtenus. Le terrain sur lequel le nouveau terrain et le club house devaient voir le jour est instable. Tout le projet prend l’eau. L’échevin des sports d’Arlon, André Balon, est dépité. Tout comme les dirigeants du club.

Du rêve au cauchemar, il n’y a parfois qu’un pas. Et c’est exactement la situation qu’est en train de vivre le club de hockey d’Arlon. Et, corollairement, André Balon, l’échevin des sports.

On se souviendra qu’en 2015, le ministre René Collin, en charge des sports à l’époque, annonçait en grande pompe que des subsides d’un peu moins d’ 1,2 million allaient être alloués pour les travaux du club. Un projet comprenant la réalisation d’un nouveau terrain et d’un club house. Hélas, tout récemment, le club a appris une bien mauvaise nouvelle. Et voit tous ses rêves s’effondrer.

