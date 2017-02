Sarah, 15 ans, lance un appel à Virton: "Une auto sans permis m'a foncé dessus sur le trottoir!"

Vendredi, un accident de la circulation s’est déroulé à la rue de la Station dans le petit village de Saint-Mard (Virton). De retour de l’école en milieu d’après-midi, Sarah Cauwenbergh, 15 ans, a été percutée par une petite voiture sans permis. « J’étais à hauteur de la crèche, près du pont de chemin de fer, quand une voiture est montée sur le trottoir pour me percuter par-derrière. J’ai été propulsée contre le mur et je me suis retrouvée coincée par la voiture. J’ai hurlé et vu deux hommes à l’intérieur de la voiture. Ils étaient jeunes. L’un d’eux avait les cheveux bouclés. Vu que je criais, ils ont fait marche arrière pour prendre la fuite. Une dame a été témoin de la scène. »

