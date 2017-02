Hotton: le restaurant de Max Dienst, la star belge de Top Chef, est à vendre!

Alors que le jeune chef de 23 ans fait la Une des journaux chaque semaine pour son franc parler, il reste discret lorsque nous évoquons cette vente inattendue. « Oui, je vous confirme qu’on vient de mettre le restaurant en vente. On a un plus gros projet avec mon père, à moyen terme. Cela fait 25 ans qu’il avait le restaurant, on en a beaucoup parlé ensemble. On se lance donc dans un nouveau challenge mais je ne peux rien dire, c’est une surprise », taquine Max Dienst.

