Top Chef: « Dans la vie, Max est encore plus rock! » explique sa maman

Cathy : Pas du tout ! A l’écran, il est « édulcoré ». Dans la vie, il est plus rock’roll. Il a une très forte personnalité, c’est pour ça qu’ils sont venus le chercher. Le buzz autour de lui m’amuse. Il rend l’émission plus peps !

C : Je suis fière de lui, non pas de le voir à la TV, mais de sa façon de gérer les choses. Il trace sa route avec beaucoup de conviction. Dès ses débuts chez son papa, il a endossé d’énormes responsabilités. Son job n’était pas que d’apporter un souffle nouveau à la cuisine. Il a voulu gérer les fournisseurs, l’équipe etc. Tout ça avec une maturité incroyable. Il n’avait que 19 ans ! Max va toujours au bout des choses. L’étoile m’a rendue folle de joie mais après, j’ai eu très peur…