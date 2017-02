Le portrait du lundi: soigneuse animalière, un bonheur au quotidien pour Adeline à Bouillon (Vidéo)

Singes, Lions blancs, jaguar et bien d’autres sont les animaux de compagnie d’Adeline Gout. À 23 ans, cette jeune fille côtoie plus de 50 espèces d’animaux tous les jours en tant que soigneuse au parc animalier de Bouillon. Chaque jour, elle les nourrit et s’occupe d’aménager leur environnement : une passion plus qu’un métier selon elle. « Je ne fais pas ça pour l’argent. Si je viens travailler, c’est vraiment pour les animaux! C’est un bonheur quotidien ! »

Cette passion pour les animaux, Adeline l’a probablement héritée de ses parents agriculteurs, mais c’est lors de ses années d’études en France que ce métier lui est apparu comme une évidence ! « J’ai d’abord fait un stage dans un autre parc en Argonne. Là-bas, je m’occupais essentiellement des loups. Je les nourrissais et je faisais des jeux avec eux pour le public. Ça m’a vraiment plus et du coup je me suis dirigée vers le métier de soigneuse. » La balade continue et vient le tour des singes. Chacun a droit à sa ration personnalisée. « Mèmère, pèpère », s’exclame Adeline plusieurs fois en s’adressant aux « maki catta », une sorte de lémuriens plus connus grâce au film « Madagascar » avec le roi « Julien » . « Oui j’appelle tous les animaux mèmère et pépère, à l’exception de Gomez, le jaguar et Georgette, George et titi , les perroquets gris.»

