Meurtre à l'insuline à Florenville: un père retrouvé mort, son épouse hospitalisée

Que s’est-il passé dans la maison de la famille G., ce vendredi soir ? Les secours ont été appelés sur place, et n’ont pu que constater le décès du père de famille, pensionné. Son épouse a été transportée à la clinique de Libramont. Leur fils aurait été interpellé. Le père et la mère ont reçu des injections d’insuline, très dangereuse pour les non-diabétiques. Le parquet confirme mais est prudent. Drame familial ou suicide collectif qui a mal tourné : toutes les hypothèses sont envisagées.

Les habitants de la rue de Cugnon, à Muno, sont sous le choc. Vendredi soir, ils ont vu débarquer dans leur petit quartier tranquille plusieurs véhicules de police et ambulances, tous gyrophares allumés.

Dans l’habitation de la famille G., ils ont découvert le père de famille, pensionné, qui était décédé. La mère, elle, a été transportée à la clinique de Libramont. Son état serait préoccupant.

Le couple vivait là depuis une trentaine d’années, et était bien connu du voisinage. Il y a une quinzaine de jours, leur fils est revenu vivre chez eux, suite à des problèmes personnels.

Que s’est-il passé au cours des derniers jours ? Quelle était l’ambiance à la maison ? Rencontraient-ils des problèmes ? Toujours est-il que, ce vendredi soir, le père et la mère de famille ont reçu des injections d’insuline. Un produit utilisé par les diabétiques, mais dont le surdosage peut entraîner d’abord des vomissements et des vertiges, mais qui peut mener jusqu’à l’œdème cérébral et le décès.

Selon nos informations, le fils de la famille aurait été interpellé et privé de liberté. On ignore si, lui-même, avait tenté de s’injecter un quelconque produit ou d’attenter à sa vie.

Le parquet a confirmé le décès du père de famille, mais restait prudent quant aux circonstances du drame. Un suicide collectif qui n’a pas abouti, ou un drame familial avec un meurtre prémédité ou non et une tentative de meurtre ? Les questions étaient encore très nombreuses ce samedi soir, et ne cessaient d’alimenter les conversations des riverains de ce petit village.