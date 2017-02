Provinciale 1: Thierry Baillot, le président d'Ethe, nous a reçus dans sa boulangerie pour évoquer la fin de saison (+vidéo)

Thierry, vous aviez été fort marqué par la fin de saison gâchée l’an dernier. Vous allez mieux depuis ?

J’ai l’habitude de dire qu’il faut laisser le passé dans le passé mais je dois avouer que j’ai eu du mal à me remettre en selle après une telle fin de saison (NDLR : Ethe avait loupé le titre et s’était quelque peu racheté en remportant la Coupe). Cela a d’ailleurs eu un impact sur ma gestion du mercato. Lorsqu’on était repassé en tête, j’avais déjà discuté avec Molnar et Leyder. Quand ils ont donné leur accord, on avait 80 chances sur 100 de monter. Après la fin en eau de boudin, j’ai mis du temps à me remettre en route et c’est certainement pour ça qu’aujourd’hui, la qualité est là dans notre noyau mais peut-être pas la quantité.