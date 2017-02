D2 amateurs: Carlos Emilio et Dango (Givry) règlent leurs comptes avec Eric Picart

Il y a une semaine, Carlos Emilio et Hendrickx Dango se voyaient signifier leur renvoi du club de Givry. Aujourd’hui, les deux joueurs l’ont mauvaise. Et n’hésitent pas, un plus loquacement que l’autre, à viser leur désormais ex-coach, Eric Picart. Ambiance avant le match face à Charleroi-Couillet-Fleurus ce samedi (20h)…

Cela fait désormais une semaine que Carlos Emilio et Hendrickx Dango ne font plus partie du noyau de Givry. Les deux joueurs, qui ont refusé d’aller jouer en équipe B dimanche dernier – au contraire de Résibois, Hatert et Gourmet – en ont gros sur la patate. Carlos Emilio sort la mitraillette : « Je trouve ça facile, petit et irrespectueux de la part du coach. Cela fait un moment qu’il cherche une occasion pour nous mettre dehors. Certains joueurs peuvent se permettre de critiquer dans les journaux et sont encore là. »

Retrouvez l’intégralité de l’article ce samedi dans votre Meuse Luxembourg et dans l’édition digitale.