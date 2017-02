Provinciale 1: toutes les infos sur les rencontres du week-end

Marloie – Melreux-Hotton (samedi, 19h)

Marloie : Larbi Bekkar est suspendu. Franclef Kamba est blessé.

Melreux-Hotton : mis à part les absents habituels, dont le gardien Etienne Constant, tous les autres joueurs sont disponibles.

Arbitres : S. Brasseur, F. Assenmaker, G. Hausman.

la Roche – Meix-devant-Virton (samedi, 20h)

La Roche : T. Bonjean revient de suspension alors que R. Van Geen est puni pour abus de cartons jaunes. D. Neumers est incertain suite à un problème musculaire derrière la cuisse. A. Heck s’est réentraîné mais est trop juste pour entrer en ligne de compte.

Meix-devant-Virton : William Maillen est toujours blessé. Lionel Zanini reprend le même groupe qui a forgé le partage contre Oppagne le week-end dernier.

Arbitres : T. Fivet, D. Englebert, S. Lapagne.

Oppagne – Florenville (samedi, 20h)

Oppagne : Tom et Johan Paquet sont suspendus pour cette rencontre.

Florenville : Julien Roland est suspendu.

Arbitres : J-L. Alexandre, B. Gillet, B. Lannoy.

Habay-Freylange (dimanche, 15h)

Habay-la-Neuve : Jean-Luc Manand aura l’embarras du choix pour rencontrer Freylange, puisque Gary Raboteur et Romain Grevisse rentrent après avoir purgé leur suspension.

Freylange : le match contre Marloie a laissé des traces… surtout sur la feuille d’arbitre puisque Gilles Caprasse et Parison ont tous deux été exclus pour une double jaune en fin de match. Ils sont donc suspendus ce dimanche au même titre que Fostier et Sissoko qui ont quant à eux atteint le chiffre fatidique de trois cartons. Erdejan et Laffargue rentrés de voyage ainsi que le nouveau, Dufour, entrent en ligne de compte.

Arbitres : G. Dropsy, D. Bressard, G. Moreau.

Saint-Léger – Wellin (dimanche, 15h)

Saint-Léger : Agostini est aux « States » tandis que Charlier est suspendu.

Wellin : Bigonville est suspendu, M. Lejaxhe est à l’étranger et Joossens est blessé.

Arbitres : M. Collard, M. Siméon, J-L. Etienne.

Ethe – Libramont (dimanche, 15h)

Ethe : Mario Machado peut compter sur un noyau au grand complet ce dimanche.

Libramont : Luis est blessé tandis que Manand est suspendu.

Arbitres : A. Dauphin, N. Holtzheimer, F. Gérard.