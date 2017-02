Dépenses inutiles pour les Lanciers de Marche : Steven Vandeput fait le gros dos

Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, a été interpellé tout récemment par le député fédéral PS Sébastian Pirlot. Celui-ci l’a questionné suite à une information que La Meuse Luxembourg révélait en exclusivité le 8 février dernier. Cela concernait les Lanciers de Marche-en-Famenne, dont la mission en Allemagne avait été annulée à la toute dernière minute. « Une grosse manœuvre programmée depuis plusieurs mois et annulée la veille du départ des troupes. Et ce, à cause d’un souci interne au niveau de la médecine du travail. Une annulation pure et simple entraînant plusieurs centaines de milliers d’euros de perte », écrivions-nous...

