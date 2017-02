Durbuy: Sanglier des Ardennes, hôtel Victoria,… Marc Coucke aurait racheté tous les biens de la famille Cardinael

La partie grandeur nature de Monopoly de Marc Coucke à Durbuy n’en finit plus. Le rachat du Sanglier des Ardennes par le milliardaire vient d’être confirmé. Un rachat qui ne serait néanmoins que la partie visible de l’iceberg, Coucke aurait en effet acquis tous les bâtiments de la famille Cardinael dont par exemple l’hôtel Victoria…

Mais où Marc Coucke s’arrêtera-t-il ? Après avoir racheté plusieurs restaurants, hôtels et autres campings tout autour de son parc d’aventure La Petite Merveille, le milliardaire belge continue sa partie de Monopoly géante avec pour décor la plus petite ville du monde. Son dernier coup de dés s’est ainsi transformé en rachat du Sanglier des Ardennes, restaurant à la renommée mondiale situé dans le centre de la vieille ville. L’information de la vente du Sanglier des Ardennes, que nous évoquions déjà dans nos pages mercredi, a été confirmée ce jeudi par Frédéric Cardinael, le chef et propriétaire de l’établissement.

Mais selon nos informations, Marc Coucke ne se serait cependant pas contenté de racheter « simplement » cet hôtel-restaurant renommé, dont le bâtiment est estimé entre 5 et 6 millions d’euros. Le milliardaire en aurait profité pour racheter toute la holding « Sanghold », appartenant à la famille Cardinael, dont le Sanglier des Ardennes faisait partie.

