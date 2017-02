Neufchâteau: le viol lui coûte trois ans de prison avec un sursis pour le tiers

A 28 ans, Laurent Guissard vient d’être condamné à trois ans de prison avec un sursis pour le tiers de la peine et une amende de 600 euros pour le viol d’une mineure de 15 ans au moment des faits. Ceux-ci se sont passés entre décembre 2012 et mai 2013. Pourtant, la jeune fille n’a jamais parlé de violence physique mais plutôt de manipulation psychologique. Elle était en effet amoureuse de Laurent Guissard et a consenti à avoir des relations sexuelles avec lui, bien qu’il ait neuf ans de plus qu’elle.

