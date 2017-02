Les femmes envahissent les rues de l'est du pays pour le «Jeudi des femmes» (+vidéo)

Des centaines de femmes sont descendues jeudi dans les rues et les cafés de la Communauté germanophone ainsi que dans certaines localités avoisinantes, malgré le vent et la pluie. Costumées comme dans les années 1900, elles ont ainsi donné le coup d’envoi du carnaval rhénan en province de Liège. Les festivités se poursuivront jusqu’à lundi.

En cette journée, les « vieilles femmes » prennent symboliquement le pouvoir et se sont fait remettre les clés des différentes administrations communales. Elles n’hésitent pas non plus à couper les cravates des hommes qui en portent. Comme elles l’expliquent, c’est ainsi leur virilité qui en prend un coup.

