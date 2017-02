P3: les ambitions de Fabrice Spoiden pour Vaux-sur-Sûre

La nouvelle est tombée en début de semaine : Fabrice Spoiden succédera à Kévin Dachelet en tant qu’entraîneur de Vaux-sur-Sûre. « Ce n’est pas la première fois que le club m’approche pour le poste de coach », glisse celui qui entraînait du côté de Wincrange (en D2, le 4e niveau grand-ducal) jusqu’en décembre dernier. « Il y a cinq ans, lorsque j’étais encore à Montleban, le club m’avait contacté pour que je vienne. Je venais de boucler ma 3e saison au Classin et j’avais plus ou moins dans l’idée de partir. J’avais donc rencontré les dirigeants des Étoilés pour discuter. Toutefois, Montleban avait insisté pour que je reste encore au club. Devant l’insistance des dirigeants et des joueurs, j’avais recontacté les dirigeants pour m’excuser et décliner leur offre. Après tout, Montleban était quand même en P1 et Vaux-sur-Sûre en P3. Cela n’avait pas forcément été un choix judicieux de ma part puisque six mois après, j’étais débarqué. »

