Trois fois le taux d'alcoolémie autorisé pour Marie-Martine Schyns: voici le PV de la police que la ministre nous a envoyé

Suite à nos révélations sur son état d’alcoolémie au volant, Marie-Martine Schyns (cdH) fait le gros dos et son mea culpa. Pour rappel, elle a été contrôlée positive à l’alcool à deux reprises, en 10 mois d’intervalle ! On sait aujourd’hui que lors du 2 e contrôle le 14 janvier à Battice, elle avait bu trois fois plus qu’autorisé ! Le cdH lui fait un gros doigt. Mais pas au point de la démissionner.

F.dE H. et Ch. C.

Ce mercredi, la ministre Marie-Martine Schyns a multiplié les excuses devant les caméras. Songe-t-elle à démissionner, elle qui devrait montrer l’exemple aux enfants pour qui elle prépare le fameux «Pacte d’excellence»? Elle tourne en boucle avec la même réponse: «Je reconnais ma responsabilité sans détour. Je mesure pleinement que mon comportement est d’autant plus grave considérant la fonction que j’occupe. Je présente mes excuses les plus sincères. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.»

Et pour montrer sa bonne foi, elle nous a envoyé le p.-v. rédigé par la police fédérale de la route de Battice. Son taux d’alcoolémie? 0,63 mg par litre d’air alvéolaire expiré, ce qui correspond à 1,449 g d’alcool par litre de sang. Pour rappel, le maximum autorisé est de 0,22 mg (ou 0,5 g). Elle rentrait d’un repas chez des amis à Eupen et le contrôle a eu lieu à minuit 39. Elle dit avoir bu «2 bières et 3 verres de vin dans la soirée» et déclare avoir bu son dernier verre «un peu avant minuit».

