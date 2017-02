Eupen et l'équipe de Jordi Condom prolongent leur collaboration

La nouvelle était attendue et le club eupenois vient de l’annoncer via un communiqué : « L’équipe technique dirigée par Jordi Condom prendra encore en charge le destin sportif du noyau professionnel de la KAS Eupen au-delà de la présente saison. La direction du club prolonge jusqu’au 30 juin 2018 les contrats avec l’entraîneur en chef Jordi Condom, son adjoint Manel Exposito, l’entraîneur des gardiens Javier Ruiz et le préparateur physique Roma Cunillera avec une option pour la saison suivante (18/19) en cas d’appartenance assurée en Jupiler Pro League. »

En prenant cette décision, la KAS Eupen mise sur la continuité et la poursuite du développement du club. Le staff technique, qui est déjà à pied d’œuvre au Kehrweg depuis l’été 2012, a mené les « Noir et Blanc » de la D2 à la D1 la saison dernière et au cours de l’actuelle saison, leurs protégés se sont présentés comme une équipe performante en Pro League tout en accomplissant une remarquable campagne en Coupe de Belgique.

« Nous sommes heureux de prolonger la bonne collaboration avec Jordi Condom et son staff technique », déclarait Christoph Henkel, le directeur général de la KAS Eupen. « Jordi Condom, Manel Exposito, Javier Ruiz et Roma Cunillera ont effectué un travail considérable à Eupen et créé les conditions qui permettent aux joueurs de se développer individuellement et à l’équipe de progresser dans la constance. De nos joueurs, nous retiendrons le fameux esprit d’équipe et la disponibilité à l’effort dont ils font preuve quotidiennement. Si notre équipe se présente en aussi bonne condition physique et mentale, c’est également un mérite de l’entourage technique de l’équipe. Je me plais à souligner que l’interaction entre les joueurs et l’équipe technique est imprégnée d’une grande humanité. Nous nous réjouissons d’encore pouvoir travailler à l’avenir avec notre staff technique ».

Les entraîneurs de la KAS Eupen saluent la reconduction de leur contrat avec une grande satisfaction. À la suite de la signature du contrat, Jordi Condom déclarait : « Je suis très heureux pour la reconnaissance de nos sacrifices et de notre travail effectués pendant une saison historique pour le club. La prolongation de notre collaboration est une preuve de confiance qui nous motivera à relever les défis des semaines et des mois à venir et à nous engager à développer nos joueurs et notre équipe dans la continuité. Nous nous réjouissons d’envisager l’avenir de la sorte ».