Jamoigne : une manufacture de chocolat ouvrira bientôt ses portes

L’artisan chocolatier Deremiens, bien connu dans le paysage luxembourgeois, ne devrait plus tarder à inaugurer sa « Manufacture ». Qui devrait en effet ouvrir ses portes au grand public d’ici la fin du mois de mars, les 25 et 26.

Le concept a de quoi séduire : « ce sera la seule manufacture en province de Luxembourg, et même à un échelon plus large, où l’on va tout faire de A à Z, depuis la fève de cacao jusqu’au produit fini. Entre le producteur et le consommateur, nous serons les seuls intermédiaires », dévoile François Deremiens, enthousiaste, à propos de sa chocolaterie.

