The Voice : Julien (Habay) remporte son duel, Tamara (Athus) repêchée

Hier soir, Tamara et Marie Lenoir se sont affrontées dans une battle plus urbaine. Une demande de Bigflo et Oli qui voulaient une caméra plus présente, qui colle aux corps, à la manière d’un clip. A l’issue de la prestation, juste pour le fun, les 3 jurés donnent leur préférence… à Tamara.