Patricia Kaas, De Palmas et un hommage à Rapsat aux Francofolies de Spa

De Palmas ce sont des tubes comme « Sur la route », « Marcher dans le sable », « J’en rêve encore », « Tomber », « Au paradis », « Regarde-moi bien en face »… Des succès indémodables que Gérald De Palmas égrène depuis 1995. il vient de sortir son septième album « La beauté du geste » avec deux tubes supplémentaires à son palmarès : « Il faut qu’on s’batte » et « Le jour de nos fiançailles ».

Il se produira le jeudi 20 juillet au Village Francofou

Le dimanche 23 juillet, un hommage à Pierre Rapsat aura lieu au Village Francofou : « Brasero & ses passagers d’un soir ». Pour commémorer les 15 ans de la disparition de Pierre Rapsat, les Francos vont lui rendre un hommage chaleureux et amical, en réunissant sur scène de nombreux artistes et musiciens qui l’ont accompagné à divers moments de sa carrière : Jean-François Maljean, Christian Willems, Jean-Pierre Froidebise, BJ Scott…, et bien d’autres.

Ces retrouvailles exceptionnelles seront partagées en coulisses par des ingés son/lumières et techniciens qui ont participé aux grandes tournées de « Pierrot ». Oli. F, chanteur du groupe Brasero à l’origine de cet hommage, sera le « Monsieur Loyal » de ce spectacle exclusif dans lequel on retrouvera les plus grands succès de Pierre et qui ravira ses fans toujours nombreux.

Enfin, en exclusivité pour la Belgique cet été, Patricia Kaas se produira ce même 23 juillet toujours dans le Village Francofou. « Patricia Kaas, c’est une interprète au timbre unique, une bête de scène charismatique, qui n’a cessé d’enchaîner les tournées à travers le monde et qui peut à elle seule incarner la France à l’étranger, à l’instar d’un Johnny », lancent les organisateurs dans un communiqué. Après une pause introspective, elle a renouvelé son équipe pour son nouvel album, le premier depuis 13 ans !