Football: le Châtillonnais Timothy Castagne (Genk) est prêt à franchir un nouveau palier dans sa carrière

Timothy, comment vivez-vous ce mois de février décisif ?

On a déjà connu un mois de janvier chargé avec beaucoup de matches et on l’a senti dans les jambes. Maintenant, je trouve qu’on est pas mal pour le moment. Nous sommes une des équipes du championnat qui propose le plus beau football. Malheureusement, on a soit péché à la finition, soit on a pris un but en fin de rencontre. Nous sommes conscients qu’il nous reste trois finales en championnat et que pour atteindre nos objectifs, il faudra quasiment faire un sans-faute.