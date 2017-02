La campagne «Jours sans viande» a le don d'excéder le ministre René Collin: «ridicule et excessif!»

La campagne « jours sans viande » débute le 1 er mars en Wallonie. Cela existe depuis déjà six ans en Flandre. Mais cette campagne a le don d’excéder le ministre de l’agriculture René Collin. Qui pousse un énorme coup de gueule : « c’est de l’intégrisme et c’est ridicule ».

La campagne «Jours Sans Viande», qui en est à sa sixième édition en Flandre, sera cette année lancée pour la première fois en Wallonie et à Bruxelles avec pour marraine, l’animatrice de RTL-TVi Charlotte Baut. L’opération, à l’initiative de la jeune flamande Alexia Leysen, se déroulera du 1er mars au 15 avril. L’objectif n’est pas de défendre un végétarisme complet mais bien d’inspirer un maximum de citoyens à adopter un mode de vie plus durable en mangeant moins de viande et de poisson pendant 40 jours.

Une campagne qui a le don d’agacer le ministre de l’agriculture René Collin.

Découvrez son gros coup de gueule dans La Meuse Luxembourg de mercredi ou sur notre nouvelle édition digitale