Tribunal de Neufchâteau: vaste trafic de cannabis découvert au départ de Nivelet

Une importante culture de cannabis avait été découverte dans le petit village de Nivelet (Léglise) en décembre 2015. Une découverte qui mènera les enquêteurs jusqu’à Malines et les conduira à investiguer du côté des salles de jeu et des casinos…

Le village de Nivelet (Léglise) placé sur la carte d’un trafic de stupéfiant. L’information avait de quoi étonner. Et pourtant après la découverte, en décembre 2015, d’une culture de cannabis et la saisie de 757 plants dans un immeuble loué 1600€ par mois (sans que le propriétaire soit au courant de ce qui s’y tramait), les enquêteurs de la police judiciaire fédérale du Luxembourg iront plus loin.

À Nivelet, dans le bâtiment loué à la rue des jardinets, la police avait retrouvé un homme. Il ne s’agissait en réalité que d’un petit maillon du trafic, vraisemblablement exploité car en situation illégale. La téléphonie permettra de guider l’enquête. Des consommations électriques anormales, avec de l’énergie « repiquée » sur le réseau, ont aussi mis la puce à l’oreille de la police. Et deux autres perquisitions auront lieu, en même temps, le 10 février 2016, à Eghezée et à Malines. Près de 2.500 plants dans deux cultures seront découverts lors de cette double perquisition.

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce mercredi et dans notre édition digitale .