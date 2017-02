L'appel d'une famille de Marbehan:«Aidez-nous, nous avons perdu notre chouette!»

Un chat ou un chien? C’est has been! La famille Prieur à Marbehan a une passion plutôt rare: les rapaces. Hibou Grand-Duc et chouettes effraies se côtoient pour le plus grand bonheur des enfants de la maison. Mais alors que Christophe, le père de famille, nettoyait la volière samedi dernier, Bjorn s’est échappé. Âgée d’à peine 10 mois, la chouette effraie n’est pas habituée à chasser seule. La famille lance donc un appel sur Facebook afin de la retrouver rapidement.

