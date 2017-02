Liège-Bastogne-Liège via Pont, Bellevaux et la Ferme Libert

Liège-Bastogne-Liège, qui aura lieu le 23 avril prochain, a dû revoir son itinéraire suite aux travaux qui empêche le passage à Stavelot. Les coureurs découvriront donc les côtes de Pont, Bellevaux et de la Ferme Libert à la place des traditionnels Wanne, Stockeu et Haute-Levée.

La 103e édition de Liège-Bastogne-Liège aura lieu 23 avril sur la distance de 258 kilomètres. Cette édition aura été précédée, le 15 avril, par le 32e Liège-Bastogne-Liège des espoirs, entre Bastogne et le vélodrome d’Ans. Une nouveauté importante est annoncée dans le parcours de la « Doyenne » : les routes de la célèbre trilogie des côtes de Wanne, Stockeu et de la Haute Levée étant empêchées pour cause de travaux à Stavelot, les coureurs prendront la direction des Cantons de l’Est pour y explorer les côtes de Pont, Bellevaux et de la Ferme Libert avant de retrouver la finale traditionnelle de l’épreuve via Francorchamps.

La côte de la Rue Naniot, qui avait catalysé la sortie du quatuor d’arrivée en 2016, n’est plus au programme de la finale 2017 qui restera ponctuée par l’ascension de la Côte de Saint-Nicolas avant l’arrivée finale à Ans.

« L’histoire va donc s’écrire dans les trois nouvelles côtes que les coureurs vont explorer », a commenté Jean-Michel Monin. « La suite de cette nouvelle série conduira le peloton vers Francorchamps via Burnenville, sur un tracé accidenté ».

Les 10 côtes répertoriées de Liège-Bastogne-Liège

Côte de La Roche-en-Ardenne (km 70, 2,8 km à 6,2 %)

Côte de Saint-Roch (km 116, 1 km à 11,2 %)

Côte de Pont (km 168, 1 km à 10,5 %)

Côte de Bellevaux (km 172, 1,1 à 6,8 %)

Côte de la Ferme Libert (km 180, 1,2 km à 12,1 %)

Col du Rosier (km 198, 4,4 km à 5,9 %)

Col du Maquisard (km 211, 2,5 km à 5 %),

Côte de La Redoute (km 222,5, 2 km à 8,9 %)

Côte de La Roche-aux-Faucons (km 239, 1,3 km à 11 %)

Côte de Saint-Nicolas (km 252,5, 1,2 km à 8,6 %)