Verviers: une SDF sans scrupule condamnée pour extorsion d'un couple

Le tribunal a stigmatisé le mépris affiché envers des personnes vulnérables qui lui avaient tendu la main ainsi que son mode de fonctionnement en société qui nécessite une remise en cause.

La quadragénaire avait été recueillie par le couple peu après sa sortie de prison en 2014. Elle bénéficiait d’argent donné par les victimes qui l’avaient croisée à la sortie d’un supermarché où elle faisait la manche.

La prévenue avait installé son emprise sur ses victimes afin d’avoir encore plus d’argent pour subvenir à ses besoins en stupéfiants. Elle est devenue de plus en plus menaçante et violente, promettant de brûler leur maison ou de leur inoculer le sida s’ils ne s’exécutaient pas.

L’époux, âgé de 75 ans, a même été frappé ou brûlé avec une tasse de café chaud. L’épouse a, pour sa part, été obligée de vendre des titres pour 25.000 euros afin de pouvoir subvenir aux propres besoins du ménage puisque la prévenue extorquait la totalité de leurs revenus.

La prévenue, détenue depuis août 2016, devra rembourser 30.000 euros au couple. Parmi les conditions probatoires, une cure de désintoxication lui a été imposée de même que l’interdiction de rentrer en contact avec ses victimes.