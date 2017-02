Moteurs: le Herock Spa Rally passera par le circuit de Spa-Francorchamps

Le circuit de Spa-Francorchamps servira de théâtre pour la 1er étape spéciale de la soirée mais également de départ pour la seconde qui prendra la direction d’Andrimont (Stoumont) via Amermont. Cette étape développera un total de 25,41 km. « Ce qui en fait la deuxième plus longue spéciale du championnat comprenant le type de tronçons que l’on peut retrouver sur les autres manches du championnat de Belgique », explique Robert Vandevorst, le directeur de course.

La seconde journée du rallye comprendra quatre étapes spéciales à parcourir à trois reprises. Celle de Wanne sera identique à 2016 mais les organisateurs innovent avec les ES 5 (Rochelival-Fosse) et ES 6 (Bierleux-Meuville) totalement inédites. La boucle s’achèvera par Sassor-Clémentine et le célèbre passage dans les bois spadois dans la 1er et 3e boucle. Un total de 203 km de spéciale sera ainsi parcouru au terme de l’épreuve.

La Place du Monument à Spa sera désormais le centre névralgique de la course. L’entrée par spéciale est fixée à 10 €, chaque spectateur recevant un tour de cou en cadeau. Les amateurs de rallye pourront également suivre la course sur le 88.8 FM à Spa et sur 106,5 FM dans la région de Francorchamps, Malmedy, Trois-Ponts et Vielsalm.

A une quinzaine de jours de la clôture des inscriptions, une septantaine de concurrents sont déjà engagés parmi lesquels Vincent Verschueren, Melissa Debackere, Kris Princen, Cédric De Cecco mais aussi le Néerlandais Kevin Abring et le Coréen Lim Cheone, tous en R5.

L’épreuve avait attiré en 2016 113 équipages, l’organisation souhaitant à l’avenir booster ce chiffre et atteindre un plateau de 150 pilotes en 2018.