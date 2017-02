Verviers: dernière chance de trouver le meurtrier de Christelle Sandervorst

Rédaction en ligne

Six ans après le meurtre de la Verviétoise Christelle Sandervorst, la police se trouve dans une impasse. À tel point qu’en décembre dernier, la chambre du conseil avait clôturé le dossier par un non-lieu. C’était sans compter l’appel introduit par l’avocat de la famille de la victime qui a eu gain de cause. Un appel à témoins et une dernière analyse ADN vont être effectués. Une dernière chance qui permettrait peut-être aux enquêteurs d’obtenir un élément neuf et de relancer l’enquête. Sans quoi celle-ci se clôturera sans avoir trouvé le meurtrier.