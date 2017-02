Lutter contre la radicalisation en prison : bientôt un projet-pilote à Arlon ?

A propos du radicalisme en prison :

« Nous sommes convaincus que la réponse au radicalisme peut aussi venir des musulmans. Dans la tête de ces détenus, quand tu t’appelles Rachid, que tu es Marocain, que tu es basané et que tu as fait de la prison, t’es cuit ! Là-dessus, certains en profitent pour leur dire : « si t’as raté ta vie, ne rate pas ta mort ! » Ils sont désespérés. Et on sait où mène ce désespoir. On voulait aller leur dire que cela n’était pas vrai. Que la réinsertion est possible », pose Mohammed Bouezmarni, secrétaire général de l’Association des Musulmans d’Arlon.

