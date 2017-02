Cantons de l'Est: le premier tronçon de la Boucle de l'Est a été inauguré ce lundi

Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, a inauguré, ce lundi 20 février 2017, la nouvelle liaison aérienne à haute tension reliant Malmedy, Waimes, Amblève et Bütgenbach. Il s’agit d’un projet de 30 millions d’euros faisant partie du plan de développement des infrastructures électriques wallonnes. Ce projet est indispensable au développement de la production d’énergie renouvelable dans la région et nécessaire pour assurer la fiabilité de l’ensemble du réseau. Plusieurs projets à base d’énergie renouvelable pourront injecter leur énergie dans le réseau.

La nouvelle liaison aérienne à haute tension relie Malmedy, Waimes, Amblève et Bütgenbach.

La mise en service du premier tronçon de la Boucle de l’Est ( » step 1 ») a été réalisée en décembre dernier et clôture ainsi la première phase de ce grand projet. Le chantier s’est déroulé sans encombre et dans les délais impartis.

L’inauguration de cette nouvelle liaison a eu lieu ce 20 février sur le site Worriken, à Bütgenbach, en présence des autorités communales concernées et des représentants de la direction d’Elia. L’ensemble des partenaires du projet ainsi que les riverains de la liaison ont également été conviés.

Aujourd’hui, Elia entreprend les différentes démarches de demande de permis relatives à la seconde phase – la Boucle de l’Est-Step 2.

Il s’agira de renouveler et renforcer la liaison aérienne, reliant Malmedy au lieu-dit Bronrome et Bronrome à Brume, située sur le territoire des communes de Malmedy, Spa, Stoumont, Stavelot, et Trois-Ponts.

Markus Berger, Chief Officer Infrastructure d’Elia : « En investissant plus de 80 millions d’euros pour l’ensemble de la Boucle de l’Est, Elia investit en pensant aux générations futures. »