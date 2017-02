Assises Liège: « le silence de Troiano est le silence des lâches », estime l'avocat des proches de Carol Haid

Les avocats des parties civiles ont présenté lundi matin leurs premières plaidoiries aux procès d’Amédeo Troiano, accusé d’avoir assassiné Benoît Philippens (36 ans), son épouse Carol Haid (38 ans) et le filleul de cette dernière, Esteban Counet (9 ans). Les avocats des proches de Carol Haid ont mis en évidence les mensonges de l’accusé tout au long de l’instruction. Ils ont également insisté sur le fait qu’il refuse de s’exprimer sur les faits. «Son silence est le silence des lâches, le silence qui glace», a lancé Me Eric Lemmens.

Le couple de banquiers et son filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 à Visé. Amédeo Troiano avait été confondu par les premiers éléments de l’enquête et entendu pour la première fois le 13 mai 2014. Mais, selon Me Eric Lemmens, avocat des proches de Carol Haid, il a menti dès les premières minutes de son premier interrogatoire.

Me Lemmens a relevé qu’Amédeo Troiano a certifié lors de ce premier interrogatoire qu’il ne possédait pas de véhicule et d’arme. Il avait certifié qu’il ne pratiquait pas le tir. Il avait aussi indiqué, avec précisions, qu’il avait effectué un voyage en Allemagne le soir des faits. Mais tout s’est avéré faux ou inventé. «Tout ce qu’il dit est faux. Il ment directement, par omission ou par imprécision. Ses mensonges se sont répétés tout au long du dossier et n’ont pas résisté aux vérifications des enquêteurs», a souligné Me Lemmens.

L’avocat de la partie civile a également insisté sur les mensonges de l’accusé lorsqu’il a évoqué les raisons de la recherche d’adresse et une demande d’itinéraire en rapport avec Benoît Philippens. Me Lemmens a pointé d’importantes divergences entre les versions livrées par l’accusé. «C’est dur de bien mentir. Il faut savoir se souvenir de ses propres mensonges et assurer une certaine cohérence dans les mensonges livrés. Au bal des menteurs, il y a toujours de la place et toujours un ami à sauver. Amédeo Troiano s’est ainsi trouvé plusieurs associés lors des témoignages», a ajouté Me Lemmens.

Me Pauline André a souligné les principaux traits de caractère de l’accusé, comme son intolérance à la frustration, ses comportements impulsifs, son manque d’intérêt pour les autres et ses besoins narcissiques. Amédeo Troiano externalise les responsabilités et les fautes. Si son image est salie, comme lorsqu’il a perdu son procès face aux banquiers, cela génère chez lui des mécanismes de défense. Selon l’avocate, le profil psychologique et le passé judiciaire de l’accusé sont conformes aux faits qui ont été décrits durant le procès.

Me Eric Lemmens a ensuite relevé tous les éléments qui accablent l’accusé. «Ce sont des présomptions graves qui vont toutes dans le même sens, comme le parfait alignement des étoiles», a indiqué l’avocat.

Selon Me Lemmens, 9 éléments confondent Amédeo Troiano. Il s’agit de la voiture utilisée lors des faits, des résidus de tirs retrouvés sur ses vêtements, de l’arme employée lors des faits, similaire à celle qu’il possédait, des allèles de l’ADN de l’accusé retrouvés dans le mélange sur les douilles, de l’analyse informatique, de son mobile lié à sa situation financière, des SMS menaçants envoyés à Carol Haid, de l’analyse de la téléphonie et des mensonges formulés tout au long du dossier. «Qui n’est pas coupable se défend, explique et cherche mais ne ment pas sur tout», a terminé l’avocat.

Selon Me Stéphanie Moor, avocate des proches de Benoît Philippens, le procès doit répondre aux nombreuses questions qui subsistent parmi les membres de la famille. «Pourquoi, qui et comment? Les ambulanciers qui sont intervenus sur place ont assisté à une scène de guerre. L’accusé répète qu’il n’est pas un monstre. Mais l’inhumain peut se loger dans chacun. Les faits les plus horribles de l’histoire de l’humanité ont été commis par des gens ordinaires. Je suis pour ma part convaincue que c’est Amédeo Troiano qui a commis ces faits horribles», a plaidé l’avocate.