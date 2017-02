Affaire Troiano: la défense s'inquiète du rôle de la cour dans la délibération

Amédeo Troiano est suspecté d’avoir commis les assassinats de Benoît Philippens (36 ans), de son épouse Carol Haid (38 ans) et du filleul de cette dernière, Esteban Counet (9 ans). Ce couple de banquiers et leur filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 à Visé.

Les avocats de la défense s’inquiètent de la présence des trois magistrats professionnels de la cour lors de la délibération sur la culpabilité. Selon Me Wilmotte et Me Zevenne, la modification récente de la loi n’est pas claire quant au rôle attribué aux magistrats de la cour au cours de cette délibération. D’après les avocats, ces magistrats professionnels devraient se limiter à un rôle passif et ne pas tenir un rôle actif lors de la délibération. Les magistrats professionnels ne pourraient donc pas répondre à d’éventuelles questions sur des règles de droit posées par les jurés, en l’absence d’un processus de contrôle des parties concernées par le procès.

Avocat de certaines parties civiles, Me Masset a contredit les argumentations de la défense en soulignant les éléments du texte de la loi. Il a précisé que la cour doit être associée activement dans le processus de la délibération et ainsi donner son sentiment. Mais seuls les 12 jurés ont le vote final sur la délibération.

L’avocat général Pascale Schils estime la demande de la défense irrecevable et sans intérêt. «J’espère que ces conclusions ne sont pas une volonté de la défense de déstabiliser le jury et de l’amener à se méfier des juges professionnels», a-t-elle indiqué.

La cour doit rendre un arrêt avant la poursuite des débats.

Auparavant, elle avait entendu les ultimes témoins du procès. L’ex-petite amie du frère de l’accusé a confirmé qu’elle avait été témoin d’une dispute entre Amédeo Troiano et son épouse le week-end des faits.

Un policier a rapporté qu’il avait été impliqué dans une altercation avec Amédeo Troiano un jour qu’il circulait dangereusement et qu’il avait failli causer un accident. Amédeo Troiano avait immobilisé le véhicule du policier car il n’avait pas supporté qu’il lui fasse un appel de phare. Troiano, après avoir pris connaissance de la fonction de son adversaire, l’avait empoigné et lui avait porté des coups de tête et de poing. «La scène a continué dans une frénésie de violence», a indiqué le témoin.

Par ailleurs, les différentes parties ont annoncé l’estimation de leur temps d’intervention. Les parties civiles ont annoncé un total de 5h30 de plaidoiries. L’avocat général Pascale Schils annonce 2h45 de temps consacré à son réquisitoire. Les avocats de la défense plaideront eux pendant 4h30. L’ensemble de ces interventions s’étaleront sur les journées de lundi et mardi. La délibération sur la culpabilité devrait avoir lieu durant la journée de mercredi.

La demande formulée par la défense jugée irrecevable

Ces arguments ont été balayés par la cour. Lors de la lecture d’un arrêt, elle a déclaré la demande de la défense irrecevable et a ordonné la poursuite des débats. Les magistrats professionnels participeront bien activement à la délibération tandis que seuls les 12 jurés participeront au vote. Les parties civiles ont déjà entamé leurs plaidoiries.