«Eupen a fait une offre à Jordi Condom», dit Christoph Henkel

Il faudrait vraiment une grosse catastrophe pour que l’AS Eupen ne figure plus en D1A la saison prochaine. En clair, il faudrait qu’Eupen perde ses trois derniers matchs et que dans le même temps, Mouscron remporte les trois siens. Un scénario hautement improbable qui verrait Mouscron dépasser Eupen au nombre de victoires. C’est cette infime probabilité qui empêche d’écrire qu’Eupen est officiellement sauvé, même si c’est acquis à 99,9 %. On a fait le point avec Christoph Henkel, le directeur général eupenois.