Legend Boucles: le duo Neuville-Gilsoul triomphe, les Munster 2es

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont régné sur les Legend Boucles à Bastogne. En tête depuis la première étape spéciale où François Duval a eu des problèmes, le duo WRC a remporté les dix-huit spéciales de l’épreuve et s’est ainsi imposé au classement final de l’épreuve disputée dans la région de Bastogne. À la deuxième place, on retrouve le Verviétois Bernard Munster qui avait son fils Grégoire comme copilote. Bernard Munster avait gagné l’édition 2016 des Legend Boucles.