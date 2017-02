Province de Luxembourg : voici le vrai salaire de nos bourgmestres

Depuis plusieurs semaines, les rémunérations des hommes politiques du pays font débat. L’occasion de dresser le tableau des salaires des bourgmestres de la province de Luxembourg via les données fournies par le site cumuleo.be. Un salaire établi en fonction du chiffre de la population de la commune. Ainsi, c’est Vincent Magnus, le bourgmestre d’Arlon, qui perçoit logiquement le plus gros salaire parmi les 44 maïeurs de la province de Luxembourg. Avec 29.000 habitants, le traitement du bourgmestre d’Arlon est fixé à 81.998 € bruts par an soit l’équivalent de 6.687€ brut mensuel.

