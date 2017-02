D2 amateurs: Givry partage contre Meux, Picart ne veut plus de Carlos Emilio et de Dango. Roberty claquera-t-il la porte?

Ce samedi soir, Givry a été contraint au partage face à Meux (1-1). A la fin du match, Eric Picart a déclaré qu’il ne compterait plus sur deux de ses joueurs pour la fin de saison.

Carlos Emilio et Dango ne devraient plus porter la vareuse des Canaris cette saison. « Ils avaient été convoqués pour aller jouer avec l’équipe B mais ne sont pas venus. Je ne veux plus les voir », a déclaré Eric Picart, le coach, à l’issue du partage contre Meux.

Pour sa part, Jérôme Roberty, qui avait débuté sur le banc avant d’entrer en cours de deuxième période, est parti très en colère après le match. « S’il décide de claquer la porte, ça ne me fait ni chaud ni froid », a assuré son entraîneur.

