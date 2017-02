Provinciale 1: toutes les infos sur les 7 matches du week-end

Freylange – Marloie (samedi, 20h)

Freylange : Dufour, le nouveau venu, est malade. Erdeljan et Laffargue seront également absents.

Marloie : Renard est suspendu dans les ranga marlovanais. Kamba est blessé.

Arbitres : D. Englebert, J-L. Alexandre, J-L. Etienne.

Wellin – Libramont (samedi, 20h)

Wellin : Lemaire et Daphné sont suspendus. T. Schroeder était incertain durant la semaine.

Libramont : Schoumaker est incertain tandis que Luis est blessé.

Arbitres : F. Avdylaj, D. Chauvaux, J.Colson.

Melreux – Bastogne (samedi, 20h30)

Melreux – Hotton : Etienne Constant est toujours indisponible. Mathias Nijskens, qui n’a pas pu réaliser une préparation complète, n’est pas repris ce week-end.

Bastogne : tout le monde est disponible et notamment le gardien Adrien Noël qui n’était pas là le week-end dernier. « Que du bonheur », ironise Pascal Lebrun.

Arbitres : O. Prévot, S. Thunus, C. Gosset

Florenville – Habay (dimanche, 15h)

Florenville : tout le monde est disponible à Florenville puisque Mendoza et Dembé, les deux renforts du mercato sont qualifiés. Xavier Leclère est rentré de vacances.

Habay-la-Neuve : Jean-Luc Manand récupère François Reyter pour le déplacement à Florenville. A l’inverse, il devra se passer des services de Gary Raboteur et de Romain Grevisse tous deux suspendus.

Arbitres : M. Teixeira Ribeiro, Q. Richard, G. Hausman.

Champlon – Ethe (dimanche, 15h)

Champlon : Benjamin Simon, Joaquim Valentin et Burim Mustafaj sont suspendus. Bastien Talmas et Antonio Corrio sont blessés. Patrick Collin et Steve Lalloyer sont incertains.

Ethe : Julien Gérouville devait s’organiser au niveau du travail pour être présent dimanche à Champlon. C’était l’unique incertitude chez les Cassidjes. Il arrivera plus tard que ses équipiers mais sera là. Mamadou Faye était malade pendant la semaine mais sera également présent.

Arbitres : M. Siméon, T. Muller, C. Apostol.

Saint-Léger – La Roche (dimanche, 15h)

Saint-Léger : Charlier est suspendu.

La Roche : Heck et Abada sont suspendus. Bonjean est suspendu.

Arbitres : S. Brasseur, L. Molitor, C. Delwarte.

Meix – Oppagne (dimanche, 16h)

Meix-devant-Virton : Maillen est blessé et manquera donc cette rencontre. A noter que Lionel Zanini a prolongé d’une saison chez les Méchois.

Oppagne : les Gaulois seront au complet.

Arbitres : G. Dropsy, M. Collin, G. Frazelle.