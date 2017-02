Centre Médicale Héliporté de Bra-sur-Lienne: en intervention avec les médecins urgentistes (+vidéo)

Didier est médecin urgentiste d’hélicoptère. Intervenir le plus rapidement possible pour sauver des vies en Wallonie, c’est son métier. Grâce à ses interventions en hélicoptère, il diminue le temps de transport par trois et triple par conséquent les chances de survie du patient. « L’hélicoptère est un véritable accélérateur thérapeutique. » Lors d’un accident, toutes les minutes comptent. « Pour des hémorragies par exemple, entre 15 minutes d’hélicoptère et 45 minutes en ambulance, ça peut vraiment faire la différence. »

Didier Moens, habitant près de Durbuy, est le chef des médecins-urgentistes du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne. Il travaille au centre sans interruption à raison de 36 heures par semaine pour sauver des vies. Anesthésiste, réanimateur et urgentiste de profession, il travaille en rotation avec 5 pilotes, 8 infirmiers et une dizaine d’autres médecins au CMH. À 45 ans, il a arrêté « de compter ses heures de vol ». Il intervient ainsi quatre fois en moyenne par jour et 24h sur 24, si la météo le permet. Au centre, chacun dispose d’une chambre pour se reposer. Une cuisine équipée et un petit salon sont même intégrés. Aujourd’hui, la matinée est calme.

Il est midi. Didier est appelé pour une crise d’épilepsie. La première intervention d’une longue série. Fausse alerte : l’hélicoptère revient à la base. 15 minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau pour une insuffisance cardiaque chez une dame de 91 ans. Le temps presse. Si cette dame fait un arrêt cardiaque en dehors de l’hôpital, « il sera presque impossible de la réanimer », précise Didier. Entre l’appel du 112 et le décollage de l’hélicoptère, il faudra moins de trois minutes à l’équipe pour embarquer. L’hélicoptère n’est plus à remettre en question pour Didier. « Ici, par mauvais temps, on a tous déjà vécu des situations où l’hélico ne volait pas. On partait donc par la route et le patient décédait à l’arrivée à l’hôpital ou quelques minutes après. C’est vraiment une question de minutes. »

En effet, la base se situe dans une zone « rouge ». « Cela signifie que les secours terrestres prennent plus de 15 minutes pour arriver auprès du patient et que cette zone se trouve dans une région particulièrement pauvre pour tout ce qui est réanimation pédiatrique, chirurgie cardiaque et prise en charge des patients polytraumatisés. » Ces sauvetages, Didier les pratique avec la plus grande concentration. Il souligne qu’il faut garder la tête froide. « C’est comparable aux militaires qui sont en mission. On est confronté à des visions pas toujours très faciles. À des situations de détresse profonde. Quand on intervient sur un enfant en arrêt respiratoire, car il vient de se noyer dans la piscine du voisin et que la famille est autour, l’émotion est juste énorme. Il faut donc gérer tout ça. »

Aussi secouriste en montagne

Après plus de 15 ans de métier, le médecin n’en est plus à son coup d’essai. Du coup, il partage son expérience et sa passion du secours en haute montagne dès qu’il le peut. Instructeur à Grenoble pour des médecins-secouristes, il intervient quelques semaines par an aussi en montagne. « Là où c’est étroit, et où il y a un risque d’avalanche, la gestion de l’intervention est différente qu’en plaine. La plaine c’est comme dans les livres, alors qu’en montagne, il y a des gestes qu’on ne va pas faire pour notre propre sécurité et celle du patient ». En effet, pour ce médecin tout terrain, la médecine héliportée comporte certains risques inhérents aux secteurs d’interventions, comme les régions polaires. « En montagne, il y a eu dernièrement plusieurs crashs qui ont coûté la vie à l’équipage. Il y a un mois en Italie, juste après le tremblement de terre, il y a eu un gros accident avec l’hélico de secours. L’année dernière, c’était pareil dans les Pyrénées lors vol d’entraînement. »

Alors qu’en plaine, comme la Belgique, le facteur de risque majeur reste les lignes à haute tension. « J’ai déjà eu une frayeur auparavant, à l’approche de l’atterrissage, il y avait une ligne à haute tension que le pilote n’avait pas vue. Nous, qui étions derrière, on a crié au pilote qu’il y avait des câbles électriques. il a pu de justesse remettre assez de puissance pour les éviter. C’est vrai qu’après coup, on était un peu essoufflés à l’atterrissage. » Mais Didier garde énormément de bons souvenirs et n’a absolument aucune peur de monter à bord. Il a déjà même pris quelques fois les commandes dans d’autres situations, avoue-t-il. « Ce métier reste une passion plus qu’un métier. Si on continue de le faire, c’est parce qu’on est persuadé de son utilité. » Aujourd’hui à 91 ans, sa patiente aura fait son baptême de l’air en hélicoptère, elle aura affiché un large sourire pendant tout le trajet. Un sauvetage peu banal, et qui l’aura probablement sauvé de justesse.