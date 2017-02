Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne: en intervention avec les médecins urgentistes (+vidéo)

Rédaction en ligne

Didier est médecin urgentiste d’hélicoptère. Intervenir le plus rapidement possible pour sauver des vies en Wallonie, c’est son métier. Grâce à ses interventions en hélicoptère, il diminue le temps de transport par trois et triple par conséquent les chances de survie du patient. « L’hélicoptère est un véritable accélérateur thérapeutique. » Lors d’un accident, toutes les minutes comptent. « Pour des hémorragies par exemple, entre 15 minutes d’hélicoptère et 45 minutes en ambulance, ça peut vraiment faire la différence. »