N4 entre Bastogne et Martelange: du LED à la place de l'éclairage au sodium

Depuis quelques jours, des techniciens s’affairent autour des luminaires sur la N4 entre Bastogne et Martelange. Objectif de la manœuvre : remplacer l’ancien éclairage au sodium par du LED, sur le tronçon entre Bastogne et Martelange, en ce compris la traversée de Martelange.

Exit donc les lumières de teinte orangée caractéristique de l’éclairage au sodium. Le nouvel éclairage LED, qui diffuse une lumière plus blanche, est moins énergivore (on parle de 30 % de consommation en moins), nécessite moins d’entretien et a une durée de vie plus longue.

