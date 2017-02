Violences familiales dans la province: dans 5 à 10% des cas, elles sont exercées par des femmes

On en parle peu et pourtant il existe pas mal de cas dans la province. Il n’y a pas que les hommes qui peuvent exercer des violences envers leur femme et/ou leurs enfants. L’inverse est vrai aussi. Dans 5 à 10 % des dossiers, la personne violente est la femme… Dans la province de Luxembourg, la politique du parquet en la matière est sévère. C’est la tolérance zéro. On a dénombré 1.300 dossiers de violences familiales en 2015.

La procureur du Roi de la division d'Arlon et magistrate presse, Sarah Pollet, rappelle que, depuis juin de l'année dernière, le Parquet de la province de Luxembourg a mis en place une politique criminelle qui fait de ce genre de faits une priorité. Les chiffres pour 2016 vont bientôt tomber et seront vraisemblablement du même ordre.