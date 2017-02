AS Eupen: Jordi Condom sélectionne les 20 mêmes joueurs qu'à Gand

Et tant pis pour Jean-Luc Dompé, qui avait connu un petit souci à la cuisse la semaine passée, mais qui a pu se réentraîner normalement avec le groupe cette semaine. « Il doit attendre une opportunité. Il a très bien travaillé, mais je continue avec les mêmes joueurs qu’à Gand », a commenté le coach espagnol de l’AS Eupen. Damien Mouchamps, Nicolas Timmermans, Ntuthuko Radebe, Abdoulaye Sanogo, Silas Gnaka, Monkez Mohammed Adi et Mohammed Al Bakri ne sont pas repris non plus. Et deux joueurs, dont Joseph Biersard (3 e gardien), sortiront encore de la sélection ce samedi, car seuls 18 noms peuvent figurer sur la feuille de match.

Voici les 20 joueurs sélectionnés : Van Crombrugge, Niasse, Biersard ; Wague, Bassey, Diallo, Blondelle, Hackenberg, Al-Abdulrahman, George, Dufour, Luis Garcia, Diagne, Lazare, Jeffrén, Cases, Brüls, Henry, Ocansey, Mamadou