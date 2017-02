Suivez la Division 1 en direct: Eupen-Courtrai (0-0) et Mouscron-Waasland Beveren (1-1): les Hurlus et les Pandas en lutte pour se sauver

Il ne reste plus que quatre matches aux équipes du bas de tableau pour espérer se sauver et éviter la relégation en Division 1B.

L’Excel Mouscron, toujours coincé à la dernière place avec 18 points, fait face ce samedi (20h) à un candidat direct contre la relégation, Waasland-Beveren, 14e avec 24 points. Les hommes de Mircea Rednic, qui ont clairement élevé leur niveau depuis le mercato hivernal, doivent toutefois se montrer plus efficaces qu’à l’occasion de leurs deux derniers matches face à Genk et Ostende, toujours perdu d’un seul but.

Les Mouscronnois ont ouvert le score via Kabasele, après une belle phase, juste avant la mi-temps. Mais Waasland a égalisé à la 45e minute, sur penalty.

Eupen, 13e avec 24 points, veut de son côté profiter de sa victoire surprise contre La Gantoise le week-end dernier pour poursuivre sa mission « sauvetage ». À domicile, contre Courtrai, le groupe de Jordi Condom n’a finalement besoin que d’une victoire pour assurer sa place en Playoffs 2.

Mais à la mi-temps, le score est toujours de 0-0.