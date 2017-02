Police Vesdre: l'ex-chef de corps Simonis va recevoir un chèque de 60.000 €

Y.B. et A.F.

Marcel Simonis, c’est l’ancien chef de corps de la zone de police Vesdre, qui couvre les communes de Verviers, Dison et Pepinster. Écarté depuis avril 2015, il va toucher un chèque exceptionnel de 60.000 euros… en plus de continuer à être payé par la zone jusqu’à sa pension s’il ne trouve pas d’autre affectation ! L’accord vient d’intervenir entre celui qui avait été écarté suite à son management « destructeur » et la zone.