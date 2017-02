Cali, Slimane, Konoba et Cocoon aussi aux Francofolies de Spa

De nouvelles confirmations au Village Francofou. Après Bigflo & Oli, Kid Noize, Julian Perretta, Claudio Capéo, Mustii et Typh Barrow c’est au tour de Cali, Slimane, Konoba et Cocoon d’enrichir le programme du Village Francofou.

> CALI En novembre dernier, Cali a sorti un nouvel album. « Les choses défendues » présente Cali dans un style revigoré, moderne, mettant en valeur tout son talent d’écriture. Après une tournée des salles en solo, Cali refait le tour des festivals d’été avec son groupe au complet.

> SLIMANE " Si demain tout s’arrêtait, je continuerais à chanter !” C’est ainsi que le Français Slimane, le grand vainqueur de The Voice 2016, évoque sa passion de la musique et des mots.

Slimane ©Photo News

Un rêve de gamin qu’il a initié à l’âge de 12 ans, et qui ne l’a jamais quitté. “On arrive Tour” est une synthèse de son parcours de vie, de ses multiples influences. Une première à Spa qui ne passera pas inaperçue.

> KONOBA Après avoir passé cinq ans en Angleterre pour y étudier la musique et la production, le Belge Raphael Esterhazy, a sorti un EP et un single (On Our Knees), qui approche 1 500 000 vues sur youtube !

Konoba © G. de Sélys

2017 pourrait bien être l’année de ce compositeur / interprète / producteur, et de sa pop électronique élégante et léchée : un premier album paru fin janvier, deux concerts à guichets fermés à l’AB et une tournée qui s’annonce longue.

> COCOON Né en 2005, le groupe de Mark Daumail s’est vite imposé sur la scène française comme le fer de lance d’une nouvelle scène folk, avec deux albums certifiés platine et un grand tube (Chupee).

Après une petite pause et un side project de Mark, Cocoon s’est ouvert à de nouvelles voix féminines plus soul et à de nouvelles collaborations internationales pour nous offrir « Welcome home », un album salué unanimement par la critique qu’ils viendront présenter pour la première fois à Spa !

Déjà confirmés au Village Francofou :

Jeudi 20 juillet : Claudio Capéo, Kid Noize,…

Vendredi 21 juillet : Julian Perretta, Slimane, Mustii, Typh Barrow, Konoba…

Samedi 22 juillet : Bigflo & Oli, Cali...

Dimanche 23 juillet : Cocoon, Navii,….