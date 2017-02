Football (P2C): de retour des USA, Quentin Balhan jouera à Ster-Francorchamps

Parti s’installer aux USA en début d’année 2015, le Spadois Quentin Balhan (28 ans) va revenir cet été en Belgique. Et on le reverra sur nos terrains de foot dès la reprise des entraînements, puisqu’il a trouvé un accord avec Ster-Francorchamps (P2C) pour la saison 2017-2018. Un fameux renfort en vue pour le club du circuit !

De passage pour quelques jours en Belgique actuellement, l’ancien joueur de Spa, Faymonville et Aywaille nous explique les raisons de ce retour. « Le projet de mon épouse se termine un peu plus tôt que prévu. Quant à moi, je travaille dans une école internationale et j’attends la fin de l’année scolaire et puis nous rentrerons en Belgique début juillet. On a vraiment bien profité aux USA, mais la vie belge et nos familles nous manquaient. »

> Tout le développement, avec d’autres infos transferts du côté de Ster-Francorchamps, c’est dans La Meuse Verviers de ce vendredi ou sur notre édition digitale en cliquant ici